“Багатьох розірвало на частини”: дружина “мобіка” розповіла про знищення казарми в Макіївці

У переобладнаному під казарму гуртожитку ПТУ в окупованій Макіївці перебувало багато російських мобілізованих із Самарської області.

Як повідомила російському сайту 7х7 дружина одного із “мобіків”, який перебуває в цьому українському місті, внаслідок обстрілу військового об’єкту було “багато загиблих”.

За її словами, у військових, які вижили, практично не залишилося речей, оскільки більша частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі.

“Знаю, що практично все, що вони мали, залишилося на тому місці [в будівлі училища]. Знаю, що багатьох розірвало на частини настільки, що від тіл практично нічого не залишилося. Знаю, що буквально мізки з черевиків знімали”, - розповіла вона про те, що дізналася від свого чоловіка.

У пабліку мобілізованих із Самарської області написали, що все “ротне майно знищене, залишилося під завалами”.

Тут же опублікували телефон гарячої лінії, щоб дізнатися про тих, кого відправили в 44 полк в окупованій Макіївці.

Дружина іншого мобілізованого повідомила, що поранених доправили до шпиталів, зокрема до Ростовської області.

“Мені чоловік написав кілька слів, що живий і здоровий. Дзвонили ще хлопці, голі ходять там. У лахміттях, хто вижив. Нічого немає: ні речей, ні ліків, ні грошей, ні їжі”, — бідкалася жінка.

Нагадаємо, Міноборони РФ офіційно підтвердило загибель 63 військових у Макіївці. Український військовий експерт наголосив, що російське командування зігнало в Макіївку мобілізованих, які мали важливі військові спеціальності.

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