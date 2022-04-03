"Багатьом іншим арміям світу треба повчитись в наших військових": Зеленський впевнений у перемозі України

Є стандарти української армії – моральні та професійні, а є російської – це зло і звірства, підкреслив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Україна переможе у війні над Росією завдяки професіоналізму ЗСУ.
Про це голова держави повідомив під час вечірнього відеозвернення 3 квітня.
Зеленський наголосив на суттєвих відмінностях української та російської армій. Та додав, що "це багатьом іншим арміям світу треба повчитись у наших військових".
"Є стандарти української армії – моральні та професійні. І це не наша армія має тепер підлаштовуватися. Це багатьом іншим арміям треба повчитись у наших військових. І є стандарти українських людей. І є стандарти російських окупантів. Це добро і зло. Це Європа й чорна діра, яка хоче все це розірвати й поглинути. Ми переможемо в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами", - сказав він.
Український президент додав, наразі у звільненій від російських загарбників Бучі працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя.
"І в Бучі вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя. Відновити подачу електрики, подачу води. Відновити роботу медичних установ. Відновити інфраструктуру. Дати безпеку людям. Бо Росію вигнали. А Україна повертається. І повертає життя", - зауважив Зеленський.
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