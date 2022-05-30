Багатьом українцям доведеться виживати на 175 гривень на день: що можна придбати

Багатьом українцям доведеться виживати на 175 гривень на день: що можна придбати

Як прожити на 175 гривень, які пророкує 9 із 10 українцям ООН?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продукти стали з'їдати ще більшу частину зарплати, хоча купуємо - менше. І не лише тому, що економимо, ціни зросли, йдеться в ТСН.

Війна звела наші потреби до мінімуму, але і цей мінімум може стати нам не покишені. ООН визначає межу бідності - 175 гривень. Що на них можна купити?

Сто сімдесят п’ять гривень на день, або 5 тисяч 200 на місяць - це фактичний прожитковий мінімум, який в Україні визначає Мінсоцполітики. На цю суму урядовці наповнюють наш споживчий кошик.

В одному зі столичних супермаркетів, на перший погляд, немає дефіциту продуктів. Однак, покупці уважно придивляються до цін. Киянки Яна та Ніна вже урізали свій щоденний раціон. «Я дивлюся, що овочева група дорожча дійсно стала, я, наприклад, люблю дуже свіжі овочі і ми їх споживали і на снідання і до обіду - це були салати. То зараз також кожен день ми не їмо овочі», - кажуть вони.

Ракетні обстріли, мінування полів, проблеми з пальним та логістикою, окуповані території півдня на наш продовольчий потенціал вплинули не найкраще. Голодувати не будемо, стверджує Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Втім, свої харчові звички доведеться трохи переглянути. «Рік тому ми купували по одній ціні, сьогодні треба віддати на відсотків 15-20 більше»,- каже він.

П’ятірка рекордсменів подорожчання виглядає ось так: цукор, свиняча грудинка, борошно, цибуля і гречка. Скільки коштує сіль в супермаркеті - дізнатись так і не вдалося. Вона просто зникла з полиць, після того як російські окупанти розбомбили державне підприємство «Артемсіль».

Як прожити на 5 200 гривень на місяць – ТСН

І це не єдині продукти, які ризикують перейти в категорію преміальних. Перш за все ми відчуємо нестачу ранніх овочів. Традиційно огірки, капуста, помідори, полуниця та черешня їхали на полиці супермаркетів з теплиць окупованої нині Херсонщини та садів Запоріжжя. Все, що бачимо тут зараз - дорогий імпорт обхідними шляхами. Однак вже в липні - ситуація налагодиться і ціни підуть вниз.

Також читайте Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти

«Частково цю функцію на себе взяли аграрії центральних, західних регіонів, північних регіонів. Коли вже почнуть збирати овочі під відкритим ґрунтом, їх буде значно більше. Крім того, ніхто не скасовував імпорт», - запевняє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Молочкою і м’ясом Україна цілком себе забезпечує, тож дефіциту не передбачається. Ціни справді підскочили, але не катастрофічно. Принаймні для гаманця киянина Андрія. «Ну, звичайно ціни трошки піднялися, тому що розумієм, паливно-мастильні матеріали піднялися, можливості виготовлення тоже трошечки зменшилися», - каже він.

В кошик, який наповнювався на сто сімдесят п’ять гривень, не увійшла риба. Людей біля цієї полиці - катма. Складний імпорт одразу позначився на ціні, але більш дешева курка.

На 175 гривень вдалося купити - яблуко, три картоплини, склянку молока, хліб, десяток яєць. Втім, довелось обійти стороною кондитерський відділ, ковбасний і сирний ряди, полиці із непродовольчими товарами.

Через війну Росії проти України багато хто змушений сісти на таку вимушену дієту. І хоч економісти обнадіюють, що пік інфляції ми вже пройшли, українці почали активно освоювати городи і дачі.

«Десь можна обмежити свою порцію і вона корисніша буде. Ми розуміємо, що ситуація в державі дуже складна. І тому враховуючи, що намагаємось якусь допомогу надавати для боєготовності нашої країни, десь на чомусь доводиться економити. Але всі ми працюємо на єдиний процес - на перемогу нашої держави», - каже покупець Андрій і жартує, що буде привід пострункішати.

Читайте також:

Ворог під Горлівкою кидає всі сили на наступ, несе втрати, а українські військові так і не відступили ані на метр

Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти

Власники ферми на Київщині понад місяць рятувались серед тварин, але не минулося без втрат