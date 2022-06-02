Багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства: на Миколаївщині окупанти під час обстрілу пошкодили 23 об’єкти інфраструктури

Багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства: на Миколаївщині окупанти під час обстрілу пошкодили 23 об’єкти інфраструктури

На Миколаївщині окупанти під час обстрілів зруйнували 23 об’єкти цивільної інфраструктури. Ударів зазнали Миколаїв та п’ять населених пунктів.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як зазначається, били військові злочинці РФ по населених пунктах Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі. Внаслідок чого пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та інші об’єкти інфраструктури.

“Правоохоронці документують наслідки чергових ворожих обстрілів. Тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України. Співробітники поліції оперативно реагують на сигнали, що надходять від громадян. Протягом минулої доби таких було 515. Більшість із них стосувалось воєнних злочинів”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що Росія розкрадає Маріуполь. Андрющенко повідомив про грабіж державного масштабу.

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