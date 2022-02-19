Багатосерійна постановка Кремля: у "ЛДНР" заздалегідь зняли відео стрілянини та звернення про примусове вивезення

Багатосерійна постановка Кремля: у "ЛДНР" заздалегідь зняли відео стрілянини та звернення про примусове вивезення

Російські окупанти заздалегідь спланували інформаційну спецоперацію проти України.

Російські окупанти заздалегідь записали відео про примусове вивезення мирних жителів та навіть зняли обстріли, щоб звинуватити Україну в "агресії".

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі проаналізувати метадані відео, які поширили окупанти та наголосили, що "гуманітарна криза" на Донбасі – багатосерійна телепостановка, яку Кремль підготував заздалегідь.

Зокрема відео звернення ватажків "ЛДНР" були записані ще 16 лютого - до того, як за версією Росії "Україна почала атаку".

Також у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували і фейки окупантів:

"Народна міліція" "ДНР" 18 лютого опублікувала у своєму телеграм-каналі відео перестрілки. У метаданих дата створення – 8 лютого, а у назві файлу відеопроєкту Adobe Premiere міститься більш рання дата – 4 лютого

В ефірі російського пропагандистського каналу кореспондент стоїть на вулиці та розповідає про роботу важкої артилерії та вибухи снаряді. Однак у цей момент на тлі не чути нічого, що навіть віддалено нагадує розриви снарядів або постріли . Абсолютна тиша.

Сюди ж додаємо "диверсію" на заводі "Стирол" – про цю інформаційну спецоперацію було давно відомо, а також про "теракт" у Донецьку, який не має жодного сенсу.

"Усе це свідчить про одне: ми спостерігаємо заздалегідь заплановану операцію російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ватажки самопроголошених "ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник записали свої звернення про "загрозу війни" та примусове вивезення мирних жителів ще 16 лютого.

Також окупанти можуть обстріляти примусово вивезених мирних жителів "ЛДНР" заради "картинки" для російських пропагандистів.

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