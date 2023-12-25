"Бахмут 2.0": екскомандир роти батальйону "Айдар" розповів про запеклі бої за Авдіївку

За словами українського військового, жодна армія в світі не дозволяє собі так втрачати людей, як російська.

Російська армія намагається взяти Авдіївку Донецької області. Вони застосовують таку ж тактику, як під час боїв за Бахмут - вони засипають місто тілами. не про росіян під Авдіївкою, жодна армія в світі собі такого не дозволяє

Про це розповів колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону у неділю, 25 грудня.

"Те, що відбувається з Авдіївкою - це Бахмут 2.0. Вони в прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються. Це саме м'ясні штурми. Жодна інша армія світу ніколи не дозволяла собі так витрачати своїх людей, але росіяни вважають, що для них це нормально. Вони вважають, що "бабы еще нарожают". Вони виходять з цього. Людей не те, що не жаліють, поняття "жаліють" там не існує, але і з суто військової точки зору вони м'яко кажучи неекономно ставляться до свого особового складу. І на жаль, цьому дуже важко чимось", - повідомив він.

Нагадаємо, в ISW заявили про просування окупантів у напрямку Авдіївки та Кремінної. Україна не коментувала цю інформацію.

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