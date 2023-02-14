Бахмут атакують з двох напрямків: експерт розповів про запеклі бої за місто

Російські окупанти намагаються оточити Бахмут Донецької області з півночі і з півдня, бої відбуваються у передмісті, українські військові відловлюють численні ворожі ДРГ.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Вони намагаються атакувати з двох напрямків, оточити місто. З півночі - це Красна Гора, це траса, яка йде на Слов'янськ. З півдня це Часів Яр - траса на Костянтинівку. Цими трасами ми постачаємо озброєння, їжу, воду - все, що необхідно для наших військовослужбовців, які там перебувають. На зараз це кільце не замкнене, принаймні в Часовому Яру. Дорога, яка йде на Костянтинівку, не знаходиться під контролем ворога", - розповів Гетьман.

Фото: Deepstatemap

Експерт зазначив, що прийнято рішення заборонити в'їзд у Бахмут усім, окрім військовослужбовців.

"Це пов'язано з тим, що бої відбуваються безпосередньо в передмісті, і там з'явилася дуже велика кількість ДРГ ворога, які з тилу можуть завдавати шкоди нашим Збройним силам, які там тримають оборону", - пояснив він.

За словами Гетьмана, зараз до центра міста "можна вже дострілити не тільки з далекобійних гармат, але й з невеликої дальності мінометів, навіть з крупнокаліберних кулеметів можуть долетіти кулі до якихось районів".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін віддав своїй армії наказ повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на тому, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут.

Як розповів лейтенант Нацгвардії Володимир Назаренко, наразі Сили оборони України мають змогу забезпечувати війська у Бахмуті всім необхідним, евакуювати поранених та завозити гуманітарну допомогу. За його словами, на південних і північних околицях Бахмута точаться бої, але окупантам не дають зайти в місто.

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