"Бахмут і Соледар – під контролем України": у Зеленського доповіли про ситуацію і допомогу для ЗСУ

Міста Бахмут і Соледар перебувають під контролем України станом на вечір 12 січня, там тривають масштабні бої.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у ефірі "1+1" в межах телемарафону "Єдині новини".

"Бахмут і Соледар – під контролем України. В Соледарі дуже тяжкі бої продовжуються. Виглядає трішки дивно ось ця вся інформаційна істерика, яку розганяють росіяни. Вони вже разів зо п’ять "брали під контроль" Соледар. Знаєте, в нас є там кримінальний анклав під назвою "ДНР", так? Вони говорять, що "ми там на західних околицях міста закріпились і вже зараз будемо просуватись далі", – ось так це виглядає на справі", – розповів радник керівника ОП.

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"Соледар – це великі і масштабні бої. Контактні бої йдуть. А Бахмут – трішки менша ситуацію з контактної точки зору, але більша – з артилерії", – додав Подоляк.

Він також прокоментував результати засідання ставки верховного головнокомандувача, яку президент Володимир Зеленський провів 12 січня. Повідомлялося, що учасники окрему увагу звернули на бої у Бахмуті й Соледарі.

"В нас дві чи три, чи чотири рази, чи скільки буде потрібно на тиждень проходить ставка верховного головнокомандувача. Президент особисто отримує всі доповіді щодо того, на якому напрямку щось потрібніше, і оперативно перебудовується логістична система постачання туди необхідної кількості боєприпасів. Ми зараз говоримо конкретно про Соледар. Вони мають отримати додатково і бронетехніку – підкріплення, снаряди, додаткову стрілецьку зброю. І це все в оперативному режимі, тому що президент декілька разів на день отримує оперативні дані, що відбувається на тому чи іншому напрямку, де йдуть інтенсивні бої", – розповів радник голови ОП.

Він наголосив, що "президент особисто втручається щодо постачання, необхідності переорієнтації постачання на тому чи іншому напрямку". За словами Подоляка, таким чином державна машина працює досить ефективно.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомили, що в Соледарі – важкі бої, які ведуть найпідготованіші підрозділи ПВК "Вагнера". Водночас ворог зазнає великих втрат. Окупанти хочуть захопити місто, щоб показати хоча б якусь "перемогу". Вони також сподіваються пройти Бахмут, щоб рухатися далі і повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив 12 січня, що росіяни дещо просунулися в боях за Соледар і мають частковий успіх на південно-західній околиці міста. Проте про жодне його захоплення зараз не йдеться.

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