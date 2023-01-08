"Бахмут і Соледар – під контролем ЗСУ": український військовий записав відео з бойової позиції

Український військовий розповів, що станом на 8 січня Бахмут і Соледар на Донеччині контролюють українські військові, а інформація про нібито захоплення Соледара окупантими – це робота кремлівських пропагандистів.

Про це службовець ЗСУ розповів TikTok.

"Хочу всіх заспокоїти щодо вчорашньої істерії з містом Соледар, з Бахмутом, ці міста перебувають під контролем Збройних сил. Просто так трапилось, що у Соледарі немає козаків, які висвітлюють інформаційні події", - пояснив він.

Так, за його словами, нещодавно до Бахмуту прибуло поповнення із числа раніше служивших росіян, зокрема десантників, і їм сказали, що нібито Бахмуту "вже все", і вони чотири дні поспіль намагалися наступати на місто, проте наразі багато хто з цих солдат вже загинув.

Він також розповів, що вчора, 7 січня, росіяни атакували їхню позицію у Бахмуті, проте все обійшлося.

"Друзі, вчора тварюки "запасли" нашу позицію, міна пролетіла за три метри, трохи пошкодила нашу зброю, але ми за ніч її відремонтували і вже знову зранку працюємо", - розповів військовий.

"У нас все добре, ми, як завжди працюємо, перебуваємо на своїх позиціях. Попри морозу погоду, на вулиці -16°C, ми тримаємося, все буде добре", - розповів інший військовий.

Ситуація у Бахмуті та Соледарі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просувається вперед, проте ворог також наступає. І у Соледарі наразі дійсно складна ситуація.

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців.

Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що Росії вдається просуватися у районі Бахмута чи Соледара за рахунок "підтримки" людьми: окупантів просто кидають у бій без підтримки техніки, артилерії і не зважають на великі втрати.

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