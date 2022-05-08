Бахмут, Костянтинівка, Торецьк і Дружківка мало не одночасно потрапили під удари ворожих ракет

Бахмут, Костянтинівка, Торецьк і Дружківка мало не одночасно потрапили під удари ворожих ракет

Масована повітряна атака по Донеччині: 7 травня у Бахмуті та Костянтинівці від ворожих ракетних ударів загинуло четверо людей.

Влучили і потрощили житлові будинки, школи, об'єкти інфраструктури і промислові підприємства, а головне - знову загинули мирні мешканці прифронтових міст, йдеться в ТСН.

«Все сталося миттєво. У цей момент були на вулиці, скажімо так, курили. Перед цим чути було – розрив був у місті. Після цього не було жодного свисту, жодного звуку. Просто різкий розрив і все», - розповідає місцевий.

Вся Донеччина нині під ударами ворожих ракет. Тилу, як такого, тут тепер просто не існує. Сповіщення про загрозу з повітря, вмикаються, по багато разів на день. Чергове попередження про смертельну небезпеку з неба, у Бахмуті пролунало о пів на четверту ранку. «Я почула великий гуркіт. Я прокинулася і дивлюся, що руйнується стеля. Вікон немає, нічого немає. Я - думаю: тут рятувати треба вже своє життя», - каже жінка.

Величезне дерево на даху будинку, автівку розчавило вибуховою хвилею й присипало уламками, те що було шторами, килимами й скатертинами роздерте, зачепилося за пошматовані гілки дерев, уламками наскрізь прошило газогін - у приватний сектор Бахмута, просто посеред вулиці, поцілила рашиська ракета. Це той самий випадок, коли один-єдиний ворожий боєприпас здатен перетворити на мотлох цілий житловий квартал. Вирви залишаються небачених розмірів. Аби от просто її обійти по периметру, знадобиться добра хвилина, а то й усі півтори.

Та яма, повністю поглинула два житлові будинки. Ще з десяток споруд зруйновані частково. Двоє місцевих жителів - чоловік із дружиною, ракетного удару - не пережили. Загалом у Бахмуті лише до сходу сонця вибухнули чотири ворожі ракети.

Ціла серія потужних розривів пролунала у сусідній Костянтинівці. Місцевий мешканець - дядько Володимир - каже, що перший вибух почув близько четвертої ранку, а за кілька годин побачив ще пару розривів, цього разу просто у небі.

У Костянтинівці, під вибухову і смертоносну рашиську “денаціоналізацію” потрапила місцева загальноосвітня школа. На щастя, малечі тут не було. А ще - місцева продуктова крамниця розташована вздовж дороги.

У нього, каже власник зруйнованого магазину, геть нічого не залишилось, аби прогодувати родину. «Дай Боже, щоб це було останнім, щоб мир настав. Я все це втратив - бажаю, щоб мир настав. Ніхто такого не бачив», - каже чоловік.

На самий мир - без кари для рашиських нелюдів - не згодна жителька Бахмута, пані Тетяна. Її підприємство, напередодні зруйнувала російська ракета. «Усе б місто стало на захист своєї країни, і свого міста! Ми їх – ненавидимо», - переконує вона.

7 травня у Бахмуті та Костянтинівці від ворожих ракетних ударів загинуло четверо людей. Ще дев'ятеро, сповістили у обласній військовій адміністрації - зазнали поранень.

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