Бахмут ламає окупантів: Зеленський повідомив про понад 1300 км активних бойових дій

Російські війська ще з травня намагаються захопити український Бахмут. Місто не здається.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 км активних бойових дій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут.

"Однак час іде – і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, що прийшли на заміну втраченій армії окупантів", – зазначив Зеленський.

Президент також висловив вдячність всім українським бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас – "регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі".

"Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть", – додав він.

Зазначимо, що за даними розвідки Великої Британії, активні бої тривають у Донецькій та Луганській областях. Ворог намагається наступати у районі Сватове, Кремінної та Бахмута.

На місто Бахмут активно намагаються наступати бойовики ПВК "Вагнер".

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