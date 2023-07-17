"Бахмут – не у напівоточенні": на які позиції треба вийти ЗСУ, щоб ворог відступив – експерт (мапа)

Експерт розповів, що відбувається у Бахмуті та про оборону окупантів.

Збройні сили України продовжують запеклі бої з російськими загарбниками у Бахмуті на Донеччині. Проте ситуація в районі Бахмута дещо відрізняється від того, про що заявляють українські посадові особи та офіційні спікери.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

"На мій погляд, вона навряд чи описується саме тими словосполученнями і термінами, якими офіційні спікери її характеризують: напівоточення, вогневий контроль над переміщенням сил та засобів противника тощо. Я не згоден з такими оцінками, якщо ми маємо на увазі саме те, що вживають зазвичай під цими термінами. Казати про якусь вогневу "пастку" чи вогневий "мішок" щодо цілого району оборони противника в Бахмуті – це явне перебільшення", - зазначив він.

Костянтин Машовець наголосив, що у Бахмуті ворог не перебуває у напівоточенні. Там триває боротьба за флангові райони. Зараз на південному лівому фланзі у противника відвалилася ліва "клешня".

На які позиції треба вийти ЗСУ, щоб ворог відступив з Бахмута. Фото: Deepstatemap.

"Він (ворог - ред.) зараз намагається купірувати наслідки ліквідації свого лівого флангу і одночасно намагається втримати правий – це те, що відоме, як соледарський виступ противника. Там зараз у нього положення не дуже добре, але він ще впевнено утримує цей район. Більше того, підтягнув туди певні резерви", - пояснює експерт.

Машовець зазначив, у окупантів зараз немає підстав, щоб відступати з Бахмута. І повернення під контроль ЗСУ Берхівки та Кліщіївки недостатньо для відступу ворога.

"Кліщіївки та Берхівки – недостатньо. Але вихід передових підрозділів ЗСУ до рубежу Підгородне - Покровське, а також Весела Долина - Клинове, думаю, цьому таки сприятиме", - резюмував Машовець.

На які позиції треба вийти ЗСУ, щоб ворог відступив з Бахмута. Фото: Deepstatemap.

На які позиції треба вийти ЗСУ, щоб ворог відступив з Бахмута. Фото: Deepstatemap.

Нагадаємо, за даними Міноборони, ЗСУ просуваються біля Бахмута.

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