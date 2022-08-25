Бахмут опинився під лавиною вогню, та українські воїни і так змогли відправити до пекла десятків ворогів

Бахмут та його околиці на День Незалежності рашисти замислювали перетворити на суцільну територію без життя, потужні вибухи пролунали у самому місці ще до початку 24 серпня й далі всю ніч та весь день навкруги не припинялась канонада, а в небо здіймались стовпи диму, йдеться в ТСН.

У напрямку тут потужні вибухи і цілими серіями і одиночні, а потім кіптява від білого до чорного над землею та до самого неба, де кружляє ворожа ударна авіація. Рашиські літаки з гелікоптерами, одночасно з важкою артилерією, методично, розстрілюють українську Донеччину.

Та День української незалежності, на Бахмутському напрямку фронту, скидалося, що вороги задумали перетворити на суцільне пекло. Ворожі атаки тривали одночасно з кількох сторін. «Противник наносив ракетні удари по Соледар, Бахмут, Костянтинівці. Авіаційні удари також. Проводив масовані артилерійські удари даних міст і здійснював дистанційне мінування…»,- каже генерал-майор ЗСУ, командувач ОК “Північ” Віктор Ніколюк

Перші ракети прилетіли й вибухнули у Бахмуті ще за годину до настання 24 серпня з різницею десь у три-чотири хвилини. Пара ракет влучила у корпуси одного із місцевих освітніх закладів. У п’ятиповерховій споруді середня частина - від самого даху до підвалу - просто перестала існувати. На подвір’ї, в місті куди влучила друга ракета, утворилася вирва метрів 8 завглибшки. Місцеві кажуть, обстріли тривали всю ніч.

Житлові споруди, господарські приміщення та виробничі цехи - спалахували в різних районах міста від самої ночі. Горіло й вибухало у Бахмуті й упродовж усього дня.

Тут попри всі заклики про евакуацію, дотепер залишається не одна тисяча цивільних. І поміж них чимало дітей.

Рашиська артилерія, реактивні ракети, авіація й танки, здається, знищують все перед собою лавиною вогню. Натомість, українським воїнам ціною неймовірних зусиль вдається захищати цивільних й тримати оборону.

« Дві СУшки їхні було знищено. І тоді підтверджено знищення двох вертольотів. Це, тільки те, що підтверджено, скажімо так, по відеоспостереженню і тому спостереженню, що ведемо ми… І лише протягом сьогоднішньої ночі ми знищили близько двох десятків ворога», - додає генерал-майор.

Ще близько трьох десятків ворожих піхотинців саме у День Незалежності відправили до пекла українські морпіхи.

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