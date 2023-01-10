Бахмут, південь, Білорусь та ракети з Ірану: аналітик зі США описав 4 майбутні події на фронті

Не варто очікувати на те, що протягом найближчих місяців відбудеться якесь суттєве довготривале врегулювання між Росією та Україною.

Оскільки війна Росії проти України сягнула 2023 року, кінця їй не видно, тож є чотири події, на які варто очікувати на фронті.

Про це у статті для Arab News пише старший співробітник американського Hudson Institute Люк Коффі.

Бахмут

Перш за все, варто звернути увагу на територію навколо Бахмута, який протягом кількох місяців безуспішно намагалися захопити російські війська – переважно найманці з ПВК "Вагнера". Аналітик вважає, що для України пріоритетним буде утримання оборонних рубежів біля Бахмута та прилеглої частини області.

У матеріалі зазначається, хоча Бахмут має невелику військово-стратегічну цінність, обидві сторони надали йому символічного значення, що ускладнило невдачу там з політичного боку. Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин чітко усвідомлює, що його репутація під загрозою. Поразка із захопленням міста означала б серйозну втрату Пригожиним впливу в Москві. Водночас після сміливого візиту до Бахмута президента України Володимира Зеленського відмова від міста на користь росіян стала б психологічним ударом для українців.

Контратака на півдні

На думку автора статті, якщо Україні вдасться стабілізувати ситуацію навколо Бахмута, ймовірно, ЗСУ зосередяться на контратаці на півдні. Метою українців буде вбити клин між Маріуполем і Перекопським перешийком у Криму. Це означає атаку з напрямку Запоріжжя з головною метою – Мелітополь на півдні.

Мелітополь розташований поблизу узбережжя Азовського моря і звільнення міста наполовину б розрізало сухопутний коридор росіян до Криму. Окрім того, українські війська опинилися б у зоні, з якої могли б вести ураження багатьох військових цілей на півострові. Сам Мелітополь вже перебуває у зоні дії РСЗВ Сил оборони України, а регіон навколо міста був осередком опору.

"Час буде вирішальним. Відтоді, як у листопаді росіяни відступили з Херсона, українські та російські війська перебазувалися вздовж лінії фронту, включно з районом поблизу Мелітополя. Тільки-но замерзне земля, Україна, ймовірно, зробить свій хід. Однак прогрес повинен бути швидким. Коли навесні тане сніг, сумнозвісне українське бездоріжжя робить неасфальтовану дорогу чи поле непрохідними до літа через багнюку", – зазначає Коффі.

Новий наступ Росії з Білорусі

Третій сценарій, на який варто звернути увагу, це новий наступ Росії з Білорусі. Зараз зростає занепокоєння, що білоруська влада може підняти на наступний рівень свою співучасть у вторгненні РФ до України, віддавши наказ власній армії атакувати сусідню державу.

"Як показали світові події минулого року, політики повинні зробити все можливе, щоб підготуватися до будь-яких подій", – наголошує американський аналітик.

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За його оцінками, якщо все ж відбудеться вторгнення з РБ, є два варіанти розвитку подій. Так, можливий ще один напад на Київ або ж наступ на захід України, щоб перервати лінії постачання НАТО з Польщі та Румунії. Жодна з цих спроб ворога навряд чи досягне успіху, проте вони принесуть Україні достатньо проблем, адже ЗСУ доведеться відвести сили з інших точок уздовж лінії фронту.

Іранські балістичні ракети

На думку Коффі, останньою подією, за якою варто стежити 2023 року, є введення у війну РФ проти України іранських балістичних ракет. Зазначається, що Росія спалює свої запаси крилатих ракет зі швидкістю, якої вона не очікувала. За даними українських чиновників, країна-агресорка може щомісяця виробляти лише близько 30 крилатих ракет Х-101, а також 15-20 крилатих ракет "Калібр". Тож РФ звернулася до Тегерану по допомогу в заповненні прогалини.

"Іран не тільки готується відправити ще сотні безпілотників до Росії для використання в Україні, але є й плани Тегерана поповнити арсенали Москви Fateh-110 – балістичною ракетою малої дальності з дальністю 300 кілометрів. (…) Поставлені Іраном ракети, такі як Fateh-110, не змінять ситуацію в Україні, але вони зроблять життя українців набагато важчим і небезпечнішим", – йдеться у статті.

Аналітик зі США зазначає, що ці чотири події – те, чого можна очікувати у війні 2023 року, проте неможливо передбачити майбутнє зі 100-відсотковою точністю. Водночас Коффі переконаний, що не варто очікувати на те, що протягом найближчих місяців відбудеться якесь суттєве довготривале врегулювання між Росією та Україною. І навряд чи 2023 рік буде мирним.

Нагадаємо, 2023 рік стане роком перемоги України у війні, переконаний очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Водночас він зазначив, що після перемоги буде багато подій, до яких треба підготуватися вже зараз.

Зауважимо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив у грудні, що країна-агресорка готує зараз близько 200 тис. військових, які підуть у наступ або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. Відбудеться це або в січні, або навесні.

Ситуація в найгарячіших точках України на ранок 10 січня

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