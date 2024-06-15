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"Бахмут по-харківськи": який вигляд мають Липці на Харківщині після ударів РФ – відео від військових

"Бахмут по-харківськи": який вигляд мають Липці на Харківщині після ударів РФ – відео від військових

"Бахмут по-харківськи": який вигляд мають Липці на Харківщині після ударів РФ – відео від військових

Зруйнований будинок у Липцях на Харківщині / Фото: скриншот з відео

Липці розташовані за 60 км від російського Бєлгорода.

Окупаційна армія Росії майже вщент знищила село Липці, яке розташоване за 30 км на північ від Харкова, та за 60 км від російського Бєлгорода. Більшість житлових будинків знищені снарядами. У багатоповерхівках зруйновано одразу по кілька під'їздів.  

Відео із Липців у Telegram показали військові підрозділу "Гострі картузи". 

Бійці наголосили, у населеному пункті немає військових – тільки мирні жителі. 

"Дивіться, яка апокаліптична картина. Бахмут по-харківськи. Сюди був приліт дуже потужного лайна, розбив і спалив 5-поверхівку, знищив гаражі, вбив песика, на жаль. Жодної військової техніки тут не стоїть", – розповів військовий на відео.

На відео показані завалені багатоповерхівки, випалені будинки, гаражі, цивільні автомобілі.

Нагадаємо, військовий аналітик попередив, що Росія готується до другої хвилі наступу на Харківщині.

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Апокаліптична картина: який вигляд мають зруйновані Липці на Харківщині

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