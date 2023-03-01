Бахмут щодня під обстрілами: в ОВА розповіли про кількість людей та про проблеми з евакуацією дітей

В ОВА пояснили, чому не можна евакуювати всіх дітей з міста.

У Бахмуті на Донеччині щодня тривають активні бойові дії, у місті все ще залишаються близько 4500 мирних жителів, серед них – 48 дітей.

Про це у коментарі CNN розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

"Близько 4500 мирних жителів залишаються в Бахмуті. У тому числі 48 дітей, які не можуть бути евакуйовані, тому що вони живуть у недоступних місцях", - сказала вона.

За її словами, у населення, яке все ще залишається у місті, є їжа, вода та ліки.

Водночас вона наголошує, що "ситуація надзвичайно небезпечна", і закликає людей евакуюватися.

Нагадаємо, військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут, розповів про надважку ситуацію у місті. Окупанти б'ють зі всього, що у них є, також вони намагаються штурмувати місто, кидаючи живу силу.

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