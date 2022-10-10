Бахмут штурмує ПВК "Вагнера" разом із мобілізованими в’язнями – розвідка Британії

У Міноборони Великої Британії повідомили, що російські війська за минулий тиждень просунулися на 2 км у напрямку міста Бахмут в Донецькій області. Бахмут намагаються штурмувати зокрема підрозділи приватної військової компанії Вагнера, у складі яких персонал, нещодавно набраний з російських в’язниць.

Про це йдеться в повідомленні у Тwitter.

Британська розвідка звертає увагу, що українські наступальні операції продовжують тиснути на російські війська як на північному сході, так і в Херсонській області. Однак Росія продовжує надавати пріоритет власним наступальним операціям на Донбасі, особливо в районі міста Бахмут.

За останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км по двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів. У розвідці припускають, що ці сили включали підрозділи ПВК "Вагнера". Серед них – нещодавно мобілізовані в’язні.

"Постійні зусилля Росії щодо прогресу її важкого наступу на Донбасі перед обличчям серйозних загроз на її оперативних флангах підкреслюють необхідність досягнення успіху на Донеччині, а також підкреслюють негнучкість схеми операції, яка досі підривала її плани", - зазначили в розвідці Британії.

Раніше стало відомо, що на Бахмутському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію.

Прогнози війни, вибух на Кримському мосту, "гарячий" Бахмут

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