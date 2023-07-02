Бахмут скоро повернеться під контроль України: командир підрозділу розвідників розповів про умову

У червні українські військові досягли стабільних успіхів на Бахмутському напрямку. Вони просуваються вперед: звільняють землі від ворога, відвойовують те, що було захоплено противником.

Про це повідомив командир підрозділу розвідників "Терра" Микола Волохов в ефірі телемарафону.

"Десь останній місяць стабільних успіхів просування вперед: звільнення української землі від ворога, відвойовування того, що було втрачено, і вже починаємо заходити на ті території, які ми з самого початку і не контролювали. Тому загалом все досить позитивно і оптимістично", - сказав він.

ВОдночас розвідник зазначив, що про якусь перемогу говорити ще зарано, але якщо динаміка буде розвиватися далі так само, то Бахмут скоро повернеться під контроль України.

"Або принаймні те, що від нього лишилося стане Україною, як це і має бути", - сказав він.

Також Волохов розповів, що останнім часом змінився характер боїв в районі Бахмута.

"Характер зіткнень - багато піхотних боїв, але останнім часом і з нашої сторони, і з ворожої багато залучається танків. Якщо до цього був період, що була тільки піхота, то зараз ворог показує активно техніку. Для нас це гарний знак, бо це свідчить про те, що вони тим, що було, не справляються і їм треба витягувати резерви", - додав командир підрозділу розвідників.

Нагадаємо, раніше українські військові, які зараз на Бахмутському напрямку, виявили значну кількість зброї, що належала росіянам.

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