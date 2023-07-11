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"Бахмут став пасткою для окупантів": експерти розповіли, яка ситуація у місті зараз

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Бахмут став пасткою для окупантів": експерти розповіли, яка ситуація у місті зараз

Збройні сили України перехопили ініціативу у росіян на Бахмутському напрямку. / Фото: Associated Press

У Бахмуті тривають запеклі бої.

Збройні сили України перехопили ініціативу у росіян на Бахмутському напрямку. Упродовж кількох днів українським військовим вдається утримувати вогневий контроль.

Про це інформує центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що українські сили встановили контроль над панівними висотами довкола міста, зокрема ЗСУ тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

"Бахмут, завоюванням якого були одержимі російське командування та пропаганда, став для окупантів пасткою", - зазначається в повідомленні.

В Інституті вивчення війни повідомляють, що Збройні сили України захопили панівні висоти під Бахмутом на Донеччині та утримують вогневий контроль над містом. Тим часом на кордонах Запорізької та Донецької областей українські оборонці продовжують вести контрнаступальні дії.

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Дата публікації
Перегляди
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