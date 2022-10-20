Бахмут став передовою фронту, у місті вже немає цілих будинків: ЗСУ ледь стримує ворога

Бахмут став передовою фронту, у місці вже немає цілих будинків, йдеться в ТСН.

Передова на українському Донбасі нині проходить просто на околицях Нью-Йорка, Торецька, Бахмута. Щодоби сюди прилітають десятки ворожих снарядів, мін та реактивних ракет. Там давно немає газу, величезні проблеми із питною водою та зв’язком, час від часу зникає ще й електрика. Але тут і досі є серед місцевих ті, хто чекає на Путіна, проте російські снаряди не оминають і їх.

Свист мін та потужні вибухи тут лунають тепер цілодобово, не один десяток місцевих стали жертвами війни, ще більша кількість отримали поранення.

Потужні снаряди без розбору руйнують багатоповерхові капітальні споруди - житлові, і навчальні. Тисячі уламків знищують інфраструктуру, залишаючи людей без електрики. Тож людям доводиться готувати на багаттях, воду набирати таку, що лише для прання і це все під постійним обстрілом. Від завершення літа Бахмут перестав бути прифронтовим містом. “Тут армагедон! Я не міг назад повернутися. Стою, а вони сиплять і сиплять. І я відчуваю, що отут поряд біля моєї хати”, - каже місцевий Олег.

Війна цілодобова тут точиться просто за міською околицею. На іншому березі місцевої річки Бахмутки геть не залишилося вцілілих споруд. Час до часу туди цілими пакетами прилітають і лягають реактивні “Гради”. Прямою наводкою міські околиці розстрілюють і рашиські танки.

Наша розвідка говорить, що окупанти мають суворий наказ до кінця жовтня зайти у Бахмут. От тільки українські військові стосовно цього, мають свої прямо протилежні плани. “Вони намагаються, вони ще два місяці тому заходили, їх там покришили. Ну, вони намагаються туда зайти. Вони більше перекинулись зараз, з того боку вони пруть”, - додає Олег.

Майже безперервні ворожі атаки нині тривають на південь від міста. Ситуація там дуже важка, але українська піхота за підтримки артилерії та авіації не припиняють мінусувати рашистів.

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