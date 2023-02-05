Бахмут стає все більш ізольованим для українських міст: окупанти захопили трасу - розвідка Британії

Українські захисники продовжують тримати місто-фортецю
Російські загарбники упродовж останніх тижнів досягають невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут.
Про це повідомили у розвідці Великої Британії 5 лютого.
У розвідці наголошують, що дві основні дороги - М03 і H32 для наших військових зараз, ймовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню.
"Цього тижня воєнізовані формування «Вагнера», швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ", - йдеться у повідомленні.
Розвідники також зазначають, що Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил.
Нагадаємо, російські військові офіційно "включили" тимчасово окуповані території України на сході та півдні до Південного військового округу.
Зазначимо, що у Росії зменшилися масштаби програми вербування ув'язнених до ПВК "Вагнера" - порівняно з піковим періодом, який був влітку восени 2022-го.
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