Бахмут стає все більш ізольованим для українських міст: окупанти захопили трасу - розвідка Британії

Російські загарбники упродовж останніх тижнів досягають невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії 5 лютого.

У розвідці наголошують, що дві основні дороги - М03 і H32 для наших військових зараз, ймовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню.

"Цього тижня воєнізовані формування «Вагнера», швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ", - йдеться у повідомленні.

Розвідники також зазначають, що Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил.

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Нагадаємо, російські військові офіційно "включили" тимчасово окуповані території України на сході та півдні до Південного військового округу.

Зазначимо, що у Росії зменшилися масштаби програми вербування ув'язнених до ПВК "Вагнера" - порівняно з піковим періодом, який був влітку восени 2022-го.

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