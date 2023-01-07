"Бахмут стоїть, Бахмут тримається": військовий записав відео та розповів про ситуацію в місті

Військовий ЗСУ також нагадав про потребу у безпілотниках Mavic 3.

Український військовий у соцмережі розповів, що станом на 7 січня у Бахмуті Донецької області ситуація стабільно напружена, проте ЗСУ тримають його оборону.

Відповідне відео він опублікував у TikTok.

"Вночі і вдень тривають тяжкі бої, штурми, намагання ворога просунутися до міста. Але лінія оборони тримається. Попри колосальні втрати, ворог намагається залізти до міста, але лінія оборони стоїть", - йдеться у відео.

Військовий також попросив безпілотники Mavic 3, які сьогодні виконують функції і розвідувальних, і ударних БПЛА. Він наголосив, що українські солдати мають достатньо озброєння та забезпечення, проте необхідні безпілотники.

"За місто не хвилюйтеся, у місті стоять наші підрозділи, місто підконтрольне Збройним силам України. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Було декілька "приходів" по нашій позиції, але дякувати Богу, все добре. Всі козаки на своїх місцях, всі тримають позиції. Тримаємо стрій, все буде Україна", - говорить військовий.

Нагадаємо, військові у Бахмуті просять у Міноборони України безпілотники Mavic 3.

Ситуація у Бахмуті

Напередодні, 5 січня, в Донецькій області українські сили протиповітряної оброни "приземлили" російський літак.

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців.

За даними Інституту вивчення війни, наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації – малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

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