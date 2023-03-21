Бахмут та Авдіївка: у Генштабі назвали, де тривають найзапекліші бої

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 21 березня.

Злочинні удари РФ

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України.

Небезпека з півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Кремль продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Протягом доби росіяни здійснили обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка та Попівка Сумської області; Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське і Білогорівка - Луганської області, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки.

Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках росіяни здійснили наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мали. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ласточкине, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон.

Удари у відповідь

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

В РФ строковиків змушують підписати контракт

Російьке військове командування вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року.

Раніше у Генштабі назвали потребу ЗСУ в артилерії.

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