Бахмут тримається: у ЗСУ повідомили, чи залишилась можливість постачати захисникам зброю та провіант

На головному напрямку ворожого удару за добу було зафіксовано рекордних 54 бойових зіткнення.

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Упродовж доби 10 лютого тут відбулося 124 обстріли різними типами артилерії та рекордні 54 бойові зіткнення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, попри такий шалений натиск ворогу досі не вдалося перерізати шляхи постачання для українських захисників.

"У Сил оборони є можливість доставляти в Бахмут зброю, провіант, інші необхідні речі, а також вивозити поранених з-під Бахмута", - зазначив Череватий.

Він наголосив, що постачання відбувається різними шляхами.

Раніше в в Міноборони Британії повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість поблизу основної траси М-03, яка веде до міста.

Нагадаємо, бої довкола Бахмута тривають безперервно. Російські окупанти там намагаються перерізати траси постачання, тому цілодобово атакують, використовують "Гради", танки та артилерію.

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