"Бахмут трохи просідає": Жданов заявив, що росіяни кинули всі сили на Вуглегірську ТЕС

Російські війська всі свої сили кинули на захоплення Вуглегірської ТЕС у Донецькій області. Окупанти дуже сильно тиснуть на українських військових, намагаючись просунутися на Бахмут.

ЗСУ на сьогодні дуже важко на Бахмутському напрямку.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 22 липня.

"По Слов’янську – так, я повністю погоджуюся (що окупанти не з можуть його захопити – ред.). Там дуже укріплене місто. А от по Бахмуту є питання. Тому що вони кинули зараз всі сили на Вуглегірську ТЕС. І сьогодні навіть були штурмові дії щодо захоплення території станції. Тобто вони до неї дійшли. Це дуже погано. І вони дуже сильно тиснуть наші війська, намагаючись просунутися на Бахмут. Ну, подивимося, впораються Збройні сили України чи ні. Але у нас є шанс втримати. На цьому напрямку дуже важко", – описав ситуацію Жданов.

"Навіть легше в районі Сіверська. Там ми трохи відсунули російські війська і маємо деякі успіхи. На Слов’янському напрямку ми відбиваємо всі штурмові дії. На Краматорському напрямку штурмових дій за останні три доби взагалі не було. А от Бахмут у нас трохи просідає. Там дуже важко", – наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, за оцінками американських аналітиків, темпи наступу російських військ знизилися, і вони не зможуть захопити Слов'янськ чи Бахмут.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ ввечері 22 липня, окупанти здійснили чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

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