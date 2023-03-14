"Бахмут є епіцентром": у Міноборони повідомили про події там та про успіхи ЗСУ

Маляр звернула увагу, що бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку. Сприймати це треба з розумінням.

Російські війська надалі наступають у районі Бахмута, намагаючись оточити і захопити його з декількох напрямків.

Про це заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини"14 березня.

"На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативна-стратегічно угрупування "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога. Бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки, Спірне, Бахмут є епіцентром", – сказала заступниця міністра.

Вона уточнила, що російські загарбники одразу з кількох напрямків намагаються оточити і захопити Бахмут.

"Власне, що таке динаміка бойових дій? Це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі", – водночас повідомила Маляр.

Вона додала, що бої за місто ще не завершені, тож поки передчасно робити якісь висновки. Бойові дії можуть мати як позитивну, так і негативну динаміку. Заступниця міністра наголосила, що сприймати це треба з розумінням того, що українські захисники роблять усе можливе, аби не допустити здійснення планів противника.

Маляр також назвала Бахмут містом, де у великій кількості знищується ворог, і відповідно зменшуються наступальні можливості росіян.

"Тому дуже важливо, коли йдуть розмови про стратегічність Бахмута, довіряти військовим", – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів 14 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, де його учасники "висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

За даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 14 березня, основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Загарбники надалі хочуть вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

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