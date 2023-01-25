Бахмут залишається під контролем ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ЗСУ залишатимуться у Бахмуті, поки є можливість утримувати територію

Українські військові 25 січня вийшли з міста Соледар, що на Донеччині. Натомість ЗСУ запевнили, що ситуація у Бахмуті залишається під контролем.

Про це розповів спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Він наголосив, що ЗСУ залишатимуться у цьому місті, поки там є підвали і є можливість утримувати його територію.

"Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони - воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, оскільки воїни звідти не виходять", - заявив спікер.

Сьогодні стало відомо, що Сили оборони були змушені залишити Соледар Донецької області, за яке тривалий час йшли жорстокі бої.