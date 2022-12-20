Бахмутська фортеця: Зеленський розповів про боротьбу ЗСУ з "русским миром" та як підтримати воїнів

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, де б вони не були, підтримати героїв, що захищають Бахмут, за допомогою хештега #фортецябахмут.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Повернувся з Донеччини, з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм. Усім нашим героям – тим, хто обороняє там не лише Бахмут, і не лише наш Донбас, але й усю Україну. Маємо це розуміти – абсолютно всі", – сказав Зеленський.

Він додав, що на шляху до передової проїхав Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку.

"Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність", – зазначив президент.

"Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці", – розповів глава держави.

Він подякував усім "нашим воїнам, які захищають #фортецюбахмут!"

"І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів... Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників", – закликав Зеленський.

Він також пообіцяв, що Україна робитиме все можливе й неможливе, очікуване й неочікуване, щоб у бійців було все необхідне для перемог і результатів, яких очікують усі українці та населені пункти на лінії фронту. Це Марʼїнка, Вугледар, Торецьк, Соледар, Кліщіївка, Луганщина, південь, Крим. Президент наголосив, що Україна нічого свого не залишатиме ворогу.

"Цей тиждень надзвичайно важливий для України – для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік. Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України", – повідомив глава держави.

Він додав, що отримав від бійців український прапор, який захисники попросили передати тим, чиї рішення дуже важливі для України. Зеленський пообіцяв це зробити.

Зеленський за 20 грудня: сумний президент розказав про поїздку на передову до Бахмута

Нагадаємо, 20 грудня Зеленський несподівано приїхав до Бахмута – місця найзапекліших боїв на лінії фронту. Президент зустрівся там з військовими та вручив їм державні нагороди.

За день до цього Зеленський повідомив, що Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а найманців, що прийшли на заміну загиблим окупантам.

Зауважимо, президент України звернувся до лідерів 10 держав Північної Європи, об'єднаних у The Joint Expeditionary Force, із закликом надати державі більше гармат, снарядів, сучасних танків, які поки ще не постачаються, більш далекобійних систем залпового вогню, сучасну та справді ефективну ППО тощо.

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