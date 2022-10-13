Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших: Зеленський про ситуацію на фронті

За словами президента, тисячі мобілізованих, яких РФ кидає як гарматне м'ясо", створюють додатковий тиск на наших оборонців.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших на фронті.
Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.
Президент відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Нацгварді за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку.
"Дякую кожному й кожній, хто захищає там наші позиції і завдає відчутних ударів по окупантах", – зазначив він.
Зеленський повідомив, що зараз Росія кидає на фронт тисячі мобілізованих без суттєвої військової підготовки.
"Але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців", – каже Зеленський.
Глава держави визнав, що це – "відчутний тиск".
"І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює й допомагає, захищаючи Україну", – підсумував він.
Що відомо про бої на Бахмутському напрямку
8 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку - де ситуація дуже складна і де ідуть жорсткі бої.
У Міноборони Великої Британії повідомили, що російські війська за минулий тиждень просунулися на 2 км у напрямку міста Бахмут в Донецькій області. Бахмут намагаються штурмувати зокрема підрозділи приватної військової компанії "Вагнера", у складі яких зеки, нещодавно набрані з російських в’язниць.
Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Там противник вже не діє методами концентрованого удару, він діє окремими підрозділами, застосовуючи усю свою артилерію.
Український журналіст Денис Казанський показав, як живе місто Бахмут на Донеччині, яке є майже лінією фронту.