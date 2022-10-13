Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших: Зеленський про ситуацію на фронті

За словами президента, тисячі мобілізованих, яких РФ кидає як гарматне м'ясо", створюють додатковий тиск на наших оборонців.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмутський напрямок – досі один із найжорсткіших на фронті.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.

Президент відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Нацгварді за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає там наші позиції і завдає відчутних ударів по окупантах", – зазначив він.

Зеленський повідомив, що зараз Росія кидає на фронт тисячі мобілізованих без суттєвої військової підготовки.

"Але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців", – каже Зеленський.

Глава держави визнав, що це – "відчутний тиск".

"І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює й допомагає, захищаючи Україну", – підсумував він.