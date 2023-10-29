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Бахмутський напрямок: РФ перекидає резерви і атакує на флангах – що потрібно знати

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Бахмутський напрямок: РФ перекидає резерви і атакує на флангах – що потрібно знати

Що відбувається на Бахмутському напрямку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ворог атакує на північному фланзі біля Бахмута, але більш важкі бої тривають на південному фланзі.

На Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції ЗСУ.

Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, на північному фланзі біля Бахмута окупанти спрямовують свої зусилля у напрямку на Хромове, Богданівку, Оріхово-Василівку. Однак більш важкі бої тривають на південному фланзі - там, де ЗСУ мають успіхи.

Бахмут і околиці на карті / © Deepstatemap
Бахмут і околиці на карті / Фото: Deepstatemap

"Там ми спостерігаємо постійні контратаки ворога, Кліщіївка і Андріївка. Звичайно, вдалих спроб у нього немає. Попри шалені втрати, окупанти намагається нам завдати хоч якогось удару", – сказав Калашніков.

Втрати РФ на Бахмутському напрямку

"Точно, звичайно, ніхто не підрахує. Втрати можуть коливатися від роти до двох рот, дивлячись, який день. Це не тільки загиблі, це і поранені, і дезертири. Інколи були такі випадки, що у них втрати доходили до 400 бійців за добу", – зазначив речник 26-ї бригади.

За його словами, у росіян дійсно не вистачає техніки. Особливо дуже багато втрачено БМП і БТРів, які підтримують контрнаступ піхоти.

"Тому військові РФ часто їдуть на броні своїх танків. А на сидячи ззовні на танку можна отримати пошкодження від осколків, куль тощо. Також значні втрати в артилерії і боєприпасах", – додав Калашніков.

Резерви

Цього тижня ворог перекинув на Бахмутський напрямок, зокрема, близько двох рот "Шторм-Z".

"Це свіжі сили. Він також перекидує підрозділи, які зазнали втрат на інших напрямках.  Є підрозділи дуже професійні, такі як спецпризначенці. Але в більшості втрати серед контрактників великі. Тому резерв, який надходить, ненавчений, але бере своєю кількістю", – каже Калашніков.

Раніше повідомлялося, що за час наступу російської армії під Авдіївкою, від 10 жовтня, окупанти зазнали величезних втрат – 6500 осіб.

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Перегляди
1172
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