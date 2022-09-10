Балаклія - це Україна: військові підняли український прапор у звільненому від окупантів місті

За останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тридцять населених пунктів у Харківській області.

Командування Сухопутних військ Збройних сил підняло український прапор у звільненому від окупантів місті Балаклія Харківської області.

Про це 10 вересня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні спільно із військовими на чолі з командуванням Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор. Хлопці та дівчата Збройних Сил, ви сьогодні творите нову історію вільної України, пишаємося", - зазначив він.

Так, за даними Генштабу, за останні дні ВСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія. Сьогодні, 10 вересня, стало відомо про звільнення від окупантів міста Куп’янськ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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