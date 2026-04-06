Баланс сил змінився: Україна вперше перевершила Росію - деталі

Український безпілотник. / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Реклама

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж Росія, протягом одного місяця. Разом з тим фіксується загальне зростання інтенсивності ударів з обох сторін.

Про це свідчать аналіз ABC News.

За інформацією російського Міноборони, у березні їхня протиповітряна оборона начебто збила 7 347 українських БпЛА — у середньому 237 щодня. Видання наголошує, що оприлюднені цифри відображають лише кількість перехоплень. Саме тому не дають повної картини загальної кількості запущених дронів.

Реклама

Водночас Повітряні сили ЗСУ звітували, що за той самий період знищили понад 6 462 російських дронів та 138 ракет різних типів. Зокрема, з них вдалося перехопити або нейтралізувати 5 833 дронів (90%) та 102 ракети (74%).

Зазначається, що агресорка Росії встановила новий рекорд за масштабом повітряних атак Наймасованіший удар відбувся 24 березня 2026-го, коли росіяни запустили 948 безпілотників і 34 ракети.

«Наразі РФ вдалося запустити більше дронів і ракет по Україні. Українська влада називає російські нічні обстріли серйозною загрозою стратегічному положенню країни. Однак дані за березень свідчать про те, що баланс сил може зміщуватися на користь України, бо довгострокові зусилля Києва щодо розширення своїх можливостей у сфері безпілотників та ракет приносять плоди», — йдеться у статті.

ABC News акцентує, що торік Україна зосередилася на нападах на російські нафтопереробні та нафтотранспортні об'єкти, сподіваючись перекрити ключовий потік фінансування Москви та її армії. Видання нагадує, що найбільші атаки сталися березні у портах Балтійського моря Усть-Луга та Приморськ, що є ключовими для експорту нафти.

Реклама

Нагадаємо, французьке видання RFI з посиланням на власні джерела повідомило, що Лівія надала Україні бази для атак на російські судна в Середземному морі. За даними видання, понад 200 українських офіцерів та експертів дислокуються одразу на трьох об’єктах. Зокрема, в академії ВПС у Місраті, де також перебувають сили Туреччини, Італії, США та британської розвідки.