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"Балансують на межі перетворення на сторону конфлікту:" Лавров пригрозив США війною

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"Балансують на межі перетворення на сторону конфлікту:" Лавров пригрозив США війною

Фото: Associated Press

Міністр МЗС Росії Лавров вдався до вже звичних лякалок. На цей раз дісталося США, які, мовляв, можуть стати прямою стороною повномасштабної війни.

МЗС Росії Лавров погрожує США через їхню допомогу Україні. В Росії кажуть, що Америка може стати прямою стороною повномасштабної війни.

Про це Лавров заявив в інтерв’ю американському виданню Newsweek.

Лавров вважає, що зброя, яку США та НАТО надають Україні, використовується зокрема "для обстрілу території Росії, що межує з Україною, вбиваючи там мирних жителів".

"У Пентагоні не приховують факту передачі Києву розвідданих і цілевказівок для ударів. Ми фіксуємо присутність американських найманців і радників "на полі бою". Сполучені Штати, по суті, балансують на межі перетворення на сторону конфлікту", – заявив Лавров.

Також він вважає, що “США та їхні союзники готові пожертвувати Україною заради своїх геополітичних цілей”.

“Для їхнього досягнення вони накачують країну зброєю, а це призводить до ескалації та тривалого конфлікту. Це відтерміновує перспективи його врегулювання", – сказав Лавров.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4204
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