Балістичні іранські ракети в Росії: розвідка Британії назвала головну небезпеку для України

Агресорка Росія отримала від Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360, які загрожують прифронтовим українським містам.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що вперше на публіку Іран представив ракети Fath-360 2020-го. Вона може доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів. Цю ракету можна розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках. Зокрема, на ту, що здатна запускати до шести ракет.

Британські розвідники наголошують, що раніше іранська військова допомога Росії включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів, а також підтримку виробництва російських безпілотників.

"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність Росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять Росії зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше в американському Пентагоні підтвердили, що Іран передав РФ певну кількість балістичних ракет малої дальності Fath 360. Окупаційна армія може використати їх проти України найближчими тижнями.

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