Балістичний обстріл Кривого Рогу: кількість поранених зросла

Ворог цинічно вдарив по мирних людях.
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 11 осіб. З них – двоє дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
Також зазначається, що:
- врятувати вдалося 5 осіб.
- пошкоджено скління вікон 35 багатоквартирних будинків та 11 автомобілів;
- психологи ДСНС надали допомогу 12 людям.
На жаль, під завалами ще можуть бути люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Раніше президент Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу. За його словами, все більша кількість цивільних обʼєктів стають мішенями. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу.
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