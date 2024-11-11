Балістичний обстріл Кривого Рогу: кількість поранених зросла

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 11 осіб. З них – двоє дітей.

Про це повідомляє ДСНС.

Наслідки удару по Кривому Розі 11 листопада

Також зазначається, що:

врятувати вдалося 5 осіб.

пошкоджено скління вікон 35 багатоквартирних будинків та 11 автомобілів;

психологи ДСНС надали допомогу 12 людям.

Наслідки удару по Кривому Розі 11 листопада

На жаль, під завалами ще можуть бути люди. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Наслідки удару по Кривому Розі 11 листопада

Раніше президент Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу. За його словами, все більша кількість цивільних обʼєктів стають мішенями. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу.

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