"Балістичною ракетою цілеспрямовано били по локації скупчення людей": Коваленко про удар по Одесі

Від російського удару вчергове загинули і постраждали невинні, громадянські люди.
Окупанти завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною серед білого дня по цивільному об'єкту, в прогулянковій зоні, де щодня гуляють одесити.
Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Чи мав на меті сам Ківалов (серед поранених 29 квітня – екснардеп, ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов – ред.), не можу стверджувати, але загинули і постраждали невинні, громадянські люди. Замок Гаррі Поттера це не військовий об'єкт і навіть близько. Там не лише замок "Гаррі Поттера". Навколо, ресторани, пляж, велодоріжки та будинки", – сказав Коваленко.
Він наголосив, що росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною цілеспрямовано били по локації скупчення людей.
Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в будівлю, відому в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля.
Внаслідок удару російських окупантів по Одесі загинули четверо людей і собака. Щонайменше 32 людини зазнали поранень різної тяжкості.
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