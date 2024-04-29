"Балістичною ракетою цілеспрямовано били по локації скупчення людей": Коваленко про удар по Одесі

Від російського удару вчергове загинули і постраждали невинні, громадянські люди.

Окупанти завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною серед білого дня по цивільному об'єкту, в прогулянковій зоні, де щодня гуляють одесити.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Чи мав на меті сам Ківалов (серед поранених 29 квітня – екснардеп, ректор Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов – ред.), не можу стверджувати, але загинули і постраждали невинні, громадянські люди. Замок Гаррі Поттера це не військовий об'єкт і навіть близько. Там не лише замок "Гаррі Поттера". Навколо, ресторани, пляж, велодоріжки та будинки", – сказав Коваленко.

Він наголосив, що росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною цілеспрямовано били по локації скупчення людей.

Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в будівлю, відому в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера". Наразі там майже згоріла покрівля.

Внаслідок удару російських окупантів по Одесі загинули четверо людей і собака. Щонайменше 32 людини зазнали поранень різної тяжкості.

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