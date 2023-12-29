Балістика і БПЛА: експерт розповів, чим і в якій послідовності РФ била по Україні

Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував масовані ракетні удари Росії по Україні 29 грудня і розповів про хронологію та деталі атаки.

Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, дрони-камікадзе Shahed-131/136 були запущені по Україні близько 22:00 і продовжували запускатися пізніше, загальною кількістю груп - 8. Близько 2:10 було зафіксовано зліт перших бортів Ту-95МС (носія Х-101/555) з аеродрому "Оленья". У цей час продовжувався наліт Shahed-131/136.

Ближче до 5:00 у повітряному просторі Росії вже були присутні Ту-22М3 (носії Х-22/32). Одночасно по Харкову розпочалося застосування С-300. Близько 6:00 було здійснено пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС у районі Енгельса.

Далі орієнтовно о 7:00 з території тимчасово окупованого Криму було зафіксовано виходи балістичних цілей у напрямку Дніпра. Близько 7:20 було зафіксовано зліт МіГ-31К (носій Х-47М2 "Кинжал") з аеродрому "Моздок".

Водночас на той момент в повітряному просторі України вже було 5 груп крилатих ракет.

"Російські окупанти застосували саме ту тактику, яку неодноразово попереджали - змішана номенклатура засобів ураження. При цьому вони підв'язали наліт Shahed-131/136 до ракетних ударів, запустивши їх не з 18.00 до 20.00, як було останні місяці, а після 22.00. Це дозволило частково синхронізувати присутність у повітряному просторі України різних типів об'єктів", - пояснив експерт.

За словами Коваленка, така тактика дозволила РФ і підвищити кількість потенційно небезпечних об'єктів у повітряному просторі, і розосередити увагу ППО, як на їхню кількість, різні траєкторії польоту, так і на відпрацювання різних алгоритмів протидії.

"Офіційні дані ПС ЗСУ повністю розставлять усі крапки над "i" в питаннях номенклатури, але очевидно, що РВВ під час цього удару підійшли до питання прориву ППО комплексно і готувалися до цього задовго, випробовуючи наш захист на міцність щовечірніми нальотами дронів-камікадзе, не лише намагаючись виснажити БК, а й із метою формування більш ефективних траєкторій польоту, маршрутів для прориву", - додав Коваленко.

Масований ракетний удар 29 грудня

Сьогодні, 29 грудня, росіяни накрили українські міста ракетами та ударними безпілотниками. У різних містах є постраждалі. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок та ТРЦ в Дніпрі, лікарню в Харкові та житлові будинки у Одесі та Києві. За інформацією МВС, станом на ранок відомо про 12 загиблих та більше 75 поранених.

За словами президента Зеленського, під час масованих ракетних ударів 29 грудня РФ випустила по Україні близько 110 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 87 ракет та 27 ударних БПЛА вдалося збити.

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