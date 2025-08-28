ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Балістичні ракети Росії стають небезпечнішими: експерт пояснив, чому їх важче перехопити

Експерт Павло Нарожний пояснив, що нові модифікації російських балістичних ракет “Кинджал” та “Іскандер” роблять їх більш маневреними і складними для перехоплення сучасними системами ППО, включно з Patriot.

Автор публікації
Кирило Шостак
"Іскандер"

"Іскандер"

Російські балістичні ракети стають більш маневреними, що значно ускладнює їх перехоплення.

Про це в ефірі Radio NV повідомив військовий експерт, засновник благодійної організації “Реактивна пошта” Павло Нарожний.

“Маневрування на останніх ділянках траєкторії робить ракети набагато складнішими для збиття”, — пояснив він.

Особливо складно перехоплювати надзвукові “Кинджали”, які на максимальній точці траєкторії розвивають швидкість до 12 махів (приблизно 12 250 км/год). Також важко збивати ракети “Іскандер”, що рухаються зі швидкістю 3–4 махи.

Нарожний додав, що всі ці ракети мають обмежену здатність до маневрування на певних ділянках польоту, і саме це ворог використовує для їх модернізації.

“Збивати ми їх можемо лише системами Patriot, які ми не можемо модифікувати самостійно. Ми можемо передавати інформацію про зміни в російських ракетах американському виробнику, а він оновлює програмне забезпечення та модернізує ракети”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня армія РФ масовано атакувала Київ ракетами й дронами.

У столиці кількість постраждалих зросла до 48 людей.

Відомо також про 12 загиблих. На жаль, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

Дата публікації
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie