ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
569
Час на прочитання
1 хв

Балістичний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла

Троє людей загинуло через російський обстріл балістикою по Запоріжжю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар РФ по Запоріжжю

Удар РФ по Запоріжжю

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла. Загинуло троє людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомили у відомстві, через російський обстріл загинули 3 людини.

«20 осіб — травмовані, серед них 17-річний хлопець», — зазначили рятувальники.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед яких 2 дітей.

Роботи тривають. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Вони намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури міста.

«Шестеро людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр. Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується», — уточнив він.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie