- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 569
- Час на прочитання
- 1 хв
Балістичний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла
Троє людей загинуло через російський обстріл балістикою по Запоріжжю.
Кількість жертв внаслідок удару РФ по Запоріжжю зросла. Загинуло троє людей.
Про це повідомляє ДСНС.
Як повідомили у відомстві, через російський обстріл загинули 3 людини.
«20 осіб — травмовані, серед них 17-річний хлопець», — зазначили рятувальники.
Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, серед яких 2 дітей.
Роботи тривають. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Вони намагалися вразити об’єкти критичної інфраструктури міста.
«Шестеро людей, з них двоє в тяжкому стані ушпиталені до медичних закладів Запоріжжя. Це постраждалі внаслідок атаки на обласний центр. Кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, збільшується», — уточнив він.