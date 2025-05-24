Балістика більш смертоносна: Ігнат про небезпеку модернізованих ракет РФ

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

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Агресорка Росія модернізувала балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнило роботу для систем Patriot, які здатні збивати ці цілі.

Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені та модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль, пояснив Ігнат.

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Після модернізації балістики системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

"Інше - політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - наголосив Юрій Ігнат.

Саме ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлює.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що головна ядерна ракета РФ "Ярс" має серйозний дефект. Ракети, які несуть ядерний боєзаряд, — неточні та летять з відхиленням приблизно у 500 метрів.

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Також відомо, що РФ змінює тактику застосування “Шахедів”. Армія РФ прагне зробити БпЛА надшвидкими та навчити їх обходити РЕБ.

Тим часом командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський попереджає, що Росія зможе запускати до пів тисяч БпЛА за добу. Росіяни ще й модернізували ударні безпілотники. Зокрема, у них суттєво збільшується бойове навантаження.