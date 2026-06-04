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- Війна
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Балістика полетить на Москву: коли РФ чекати на "сюрприз" від України
Розробник розповів про плани щодо тестових польотів на Москву та можливість «обміну» безпекою критичної інфраструктури.
Cпівзасновник збройової компанії Fire Point Денис Штілерман висловив оцінку, що українська балістична ракета полетить по Москві вже влітку цього року. Наразі готово все, окрім двигуна для ракети. Тільки-но це вирішиться, наступний тестовий політ буде на російську столицю.
Про це Штілерман розповів у інтерв’ю журналістці Олесі Бацман.
Під час розмови журналістка поцікавилася, коли, у яких обсягах і для яких цілей українська балістика полетить на Москву.
«Дивіться, зараз ми завершуємо. Ми дуже сильно розраховували на підписання угоди з данцями, яке мало відбутися ще у квітні місяці. Воно не відбулося через публікацію («плівок» про ймовірну причетність Тимура Міндіча до Fire Point — ред.), тому що ми розраховували виробляти й заливати великі двигуни на данському заводі. На жаль, цього не сталося. Має відбутися найближчими днями. Розраховуємо, що це станеться цього тижня», — розповів співзасновник Fire Point.
За його словами, паралельно з очікуванням запуску співпраці з данською стороною триває й будівництво виробничих потужностей в Україні.
Штілерман зазначив, що для ракети FP-9, яка потенційно може досягати Москви, уже є майже всі необхідні компоненти, окрім двигуна. За його словами, системи управління, приводи та інші елементи вже готові, однак сам двигун ще не проходив встановлення та випробувань.
Тестовий запуск FP-9 по Москві
«Двигун ми випробуємо цього місяця й розраховую найближчим часом уже почати тестові польоти. Щойно буде тестовий політ і він покаже, що все працює нормально, наступні тестові польоти треба вже починати туди — на Москву», — повідомив співзасновник Fire Point.
На уточнювальне запитання, чи це станеться вже влітку, він відповів: «Я розраховую, що так. Я розраховую, що це буде літо. Ну максимум початок осені — ми почнемо тестові польоти на Москву. І оскільки ми ніколи не чекаємо на отримання дозволу, кодифікації — ми одразу будуємо виробничі лінії — то ми ніколи нічого не робимо в одному, двох чи трьох екземплярах».
Штілерман пояснив, що виробництво не обмежується поодинокими зразками. За його словами, одразу планується випуск серії тестових екземплярів — від 10 до 20 ракет, а після завершення процедур кодифікації та закупівлі державою їхнє виробництво може здійснюватися вже десятками.
Які цілі у Москві може атакували українська балістика?
Також під час інтерв’ю пролунало запитання: «За той час, що минув, список цілей ви розширили, конкретизували?»
У відповідь Штілерман сказав: «Дивіться, цим займаються військові, але я думаю, що попереду в нас зима, і у нас є два варіанти, як цю зиму прожити. Перший варіант — навчитися ефективно перехоплювати їхню балістику й також отримати від партнерів ракети до "Патріотів", які прикриватимуть Київ. А другий варіант, більш реалістичний — завдати удару по якихось ключових, символічно важливих цілях у Москві й домовитися про обмін: ви не б’єте по нашій цивільній інфраструктурі — ми не б’ємо по вашій інфраструктурі, і давайте воювати спокійно, конвенційними методами. Якісь оборонні заводи — будь ласка. Але електростанції, від яких залежить життя населення, будь ласка, не чіпайте. Якийсь такий обмін».
Що відомо про українські балістичні ракети FP-7 та FP-9?
Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Україна готує до бойового застосування власні балістичні ракети, які стануть доступнішою альтернативою західним зразкам. Штілерман тоді інформував, що ракета FP-7 з дальністю до 300 км уже пройшла випробування і має бути застосована на фронті до початку літа. Водночас триває розроблення далекобійної моделі FP-9 із радіусом дії 800 км, випробування якої також заплановані на початок літнього сезону.
У квітні на безпековій конференції у Польщі Fire Point вперше представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9. Модель FP-9 має дальність польоту 800-850 км, бойову частину до 850 кг і потенційно здатна вражати цілі глибоко на території Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Завдяки характеристикам балістики вона ефективніша за крилаті ракети та дрони в умовах роботи ППО. Очікується, що влітку FP-9 пройде кодифікацію Міноборони, що дозволить почати її постачання до ЗСУ.