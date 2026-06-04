Балістика полетить на Москву: коли РФ чекати на "сюрприз" від України

Українська балістична р / © скриншот з відео

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Cпівзасновник збройової компанії Fire Point Денис Штілерман висловив оцінку, що українська балістична ракета полетить по Москві вже влітку цього року. Наразі готово все, окрім двигуна для ракети. Тільки-но це вирішиться, наступний тестовий політ буде на російську столицю.

Про це Штілерман розповів у інтерв’ю журналістці Олесі Бацман.

Під час розмови журналістка поцікавилася, коли, у яких обсягах і для яких цілей українська балістика полетить на Москву.

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«Дивіться, зараз ми завершуємо. Ми дуже сильно розраховували на підписання угоди з данцями, яке мало відбутися ще у квітні місяці. Воно не відбулося через публікацію («плівок» про ймовірну причетність Тимура Міндіча до Fire Point — ред.), тому що ми розраховували виробляти й заливати великі двигуни на данському заводі. На жаль, цього не сталося. Має відбутися найближчими днями. Розраховуємо, що це станеться цього тижня», — розповів співзасновник Fire Point.

За його словами, паралельно з очікуванням запуску співпраці з данською стороною триває й будівництво виробничих потужностей в Україні.

Штілерман зазначив, що для ракети FP-9, яка потенційно може досягати Москви, уже є майже всі необхідні компоненти, окрім двигуна. За його словами, системи управління, приводи та інші елементи вже готові, однак сам двигун ще не проходив встановлення та випробувань.

Тестовий запуск FP-9 по Москві

«Двигун ми випробуємо цього місяця й розраховую найближчим часом уже почати тестові польоти. Щойно буде тестовий політ і він покаже, що все працює нормально, наступні тестові польоти треба вже починати туди — на Москву», — повідомив співзасновник Fire Point.

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На уточнювальне запитання, чи це станеться вже влітку, він відповів: «Я розраховую, що так. Я розраховую, що це буде літо. Ну максимум початок осені — ми почнемо тестові польоти на Москву. І оскільки ми ніколи не чекаємо на отримання дозволу, кодифікації — ми одразу будуємо виробничі лінії — то ми ніколи нічого не робимо в одному, двох чи трьох екземплярах».

Штілерман пояснив, що виробництво не обмежується поодинокими зразками. За його словами, одразу планується випуск серії тестових екземплярів — від 10 до 20 ракет, а після завершення процедур кодифікації та закупівлі державою їхнє виробництво може здійснюватися вже десятками.

Які цілі у Москві може атакували українська балістика?

Також під час інтерв’ю пролунало запитання: «За той час, що минув, список цілей ви розширили, конкретизували?»

У відповідь Штілерман сказав: «Дивіться, цим займаються військові, але я думаю, що попереду в нас зима, і у нас є два варіанти, як цю зиму прожити. Перший варіант — навчитися ефективно перехоплювати їхню балістику й також отримати від партнерів ракети до "Патріотів", які прикриватимуть Київ. А другий варіант, більш реалістичний — завдати удару по якихось ключових, символічно важливих цілях у Москві й домовитися про обмін: ви не б’єте по нашій цивільній інфраструктурі — ми не б’ємо по вашій інфраструктурі, і давайте воювати спокійно, конвенційними методами. Якісь оборонні заводи — будь ласка. Але електростанції, від яких залежить життя населення, будь ласка, не чіпайте. Якийсь такий обмін».

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Що відомо про українські балістичні ракети FP-7 та FP-9?

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Україна готує до бойового застосування власні балістичні ракети, які стануть доступнішою альтернативою західним зразкам. Штілерман тоді інформував, що ракета FP-7 з дальністю до 300 км уже пройшла випробування і має бути застосована на фронті до початку літа. Водночас триває розроблення далекобійної моделі FP-9 із радіусом дії 800 км, випробування якої також заплановані на початок літнього сезону.

У квітні на безпековій конференції у Польщі Fire Point вперше представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9. Модель FP-9 має дальність польоту 800-850 км, бойову частину до 850 кг і потенційно здатна вражати цілі глибоко на території Росії, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Завдяки характеристикам балістики вона ефективніша за крилаті ракети та дрони в умовах роботи ППО. Очікується, що влітку FP-9 пройде кодифікацію Міноборони, що дозволить почати її постачання до ЗСУ.

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