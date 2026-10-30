Балістика щодня, а ракет для перехоплення не вистачає: нардеп попередив про загрозу

Робота ППО / © Associated Press

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Російська армія може перейти до щоденного застосування балістичних ракет проти України, зокрема завдавати ударів поодинокими боєприпасами.

Про це в етері Вечір.LIVE заявив народний депутат від партії «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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За його словами, російські війська можуть атакувати Україну не обов’язково масованими залпами, а й запускати по одній балістичній ракеті щодня.

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«Це не значить, що буде 100 ракет, але навіть 1, 2, 3 ракети можуть бути кожного дня. І, на жаль, це вже реалії», — заявив нардеп.

Федієнко зазначив, що Росія збільшує обсяги виробництва балістичного озброєння. Натомість Україна має обмежену кількість комплексів, спроможних перехоплювати такі цілі, а запас ракет до них залишається недостатнім.

Депутат також припустив, що на міжнародному ринку вже може виникати дефіцит протибалістичних ракет, необхідних для протидії темпам російського виробництва.

На його думку, одним із важливих напрямків для України має стати розвиток власного ракетного виробництва. Йдеться як про створення засобів перехоплення балістичних цілей, так і про виготовлення власних балістичних ракет.

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Раніше повідомлялося, що для захисту міст узимку Україні потрібно приблизно 4–5% запасу протиракет PAC-3, які є у США.

Ми раніше інформували, що США затримують передавання Україні сучасних ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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