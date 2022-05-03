Бандеролі від "Байрактарів": ЗСУ показали, як знищували окупантів на острові Зміїний (відео)

Бандеролі від "Байрактарів": ЗСУ показали, як знищували окупантів на острові Зміїний (відео)

ЗСУ знищили боєкомплект російських окупантів та командний пункт на острові Зміїний.

Так, українські захисники показали відео, як знищували загарбників з РФ на українському острові.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Чергове "відвідування" ворожих позицій на Зміїному. Бандеролі від "Байрактарів": адресна доставка на склад боєкомплект та командний пункт окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали нищівних ударів по російських кораблях біля острова Зміїний. Відео з прицільними влучанням у патрульні катери типу "Раптор" російського військово-морського флоту опублікував на своій сторінці у фейсбуці головнокомандувач Валерій Залужний.

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