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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Бандитські розбірки між офіцерами російської армії: що не поділили кобриг та комбат

Серед вищих чинів окупаційної армії процвітає підпільний бізнес — присвоєння командирами зарплат убитих солдатів. Заради цих грошей російські офіцери готові убивати один одного.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
убивство в російській армії

Убивство в російській армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Командир російського 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади викрав та вбив свого командира батальйону з позивним «Седой».

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі російського z-блогера з ніком rostislavddd.

За його словами, вбивство було скоєно через розподіл грошей вбитих солдатів.

«Через величезні втрати в „другій армії світу“ процвітає підпільний бізнес — присвоєння командирами зарплат убитих солдатів, яких оформлюють як живих. Також зі своїх зарплат солдати зобов’язані платити побори, інакше їм на фронті не вижити», — зазначив Юрій Бутусов.

Однак випадок із бандитськими розбірками між офіцерами, які закінчилися вбивством, майже безпрецедентний.

«Російська армія — це армія мародерів та бандитів», — зробив висновок український військовий журналіст.

Нагадаємо, за інформацією, яку оприлюднив президент США Дональд Трамп, від початку 2025 року Росія втратила на війні понад 112 тисяч військовослужбовців.

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