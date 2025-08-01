- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 232
- Час на прочитання
- 1 хв
Бандитські розбірки між офіцерами російської армії: що не поділили кобриг та комбат
Серед вищих чинів окупаційної армії процвітає підпільний бізнес — присвоєння командирами зарплат убитих солдатів. Заради цих грошей російські офіцери готові убивати один одного.
Командир російського 95-го стрілецького полку 5-ї мотострілецької бригади викрав та вбив свого командира батальйону з позивним «Седой».
Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі російського z-блогера з ніком rostislavddd.
За його словами, вбивство було скоєно через розподіл грошей вбитих солдатів.
«Через величезні втрати в „другій армії світу“ процвітає підпільний бізнес — присвоєння командирами зарплат убитих солдатів, яких оформлюють як живих. Також зі своїх зарплат солдати зобов’язані платити побори, інакше їм на фронті не вижити», — зазначив Юрій Бутусов.
Однак випадок із бандитськими розбірками між офіцерами, які закінчилися вбивством, майже безпрецедентний.
«Російська армія — це армія мародерів та бандитів», — зробив висновок український військовий журналіст.
Нагадаємо, за інформацією, яку оприлюднив президент США Дональд Трамп, від початку 2025 року Росія втратила на війні понад 112 тисяч військовослужбовців.