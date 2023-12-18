Барабаш розповів, чи зможуть росіяни захопити Авдіївку

Російські окупаційні війська не припиняють спроб захопити Авдіївку в Донецькій області. Ворог щоразу зсуває терміни окупації. Втім, загарбникам це не вдасться зробити.

Про це заявив в ефірі "Еспресо" начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Штурми та атаки тривають. Втім, їм так і не вдалось захопити місто до звернення їхнього диктатора за підсумками року. Тим більше розуміючи, що вже не зможуть захопити місто до цієї дати, вони почали говорити про захоплення до Нового року", - розповів Барабаш.

Барабаш наголошує, що кремлівські почали готувати російське населення до того, що термін захоплення Авдіївки змінюється. Втім, Кремлю не вдасться захопити місто, переконаний керівник МВА.

"Спочатку вони говорили, що захоплять місто до звернення Путіна, потім - до Нового року, а вже навіть заговорили й про окупацію до президентських виборів. Втім, захопити Авдіївку їм не вдасться до Нового року, а тим більше й до президентських виборів. Звичайно, що ціна цьому буде дуже велика. Це важка щоденна робота наших воїнів. Проте, я впевнений, що росіяни не візьмуть Авдіївку", - наголосив він.

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що окупанти отримали новий термін взяття міста Авдіївка. Зазначається, що захопити місто до 1 грудня загарбникам не вдалося, а тому тепер вони отримали наказ від диктатора Володимира Путіна окупувати місто до Нового року.

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