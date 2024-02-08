Бараки без каналізації: куди Росія селить маріупольців, житло яких зруйнувала

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розкриває ситуацію з житловим будівництвом на тимчасово окупованій території Донецької області, де рашисти планують збудувати 147 000 м² іпотечного житла.

Про це він розповів в ефірі “Еспресо”.

За даними Забавіна, окупанти планують збудувати й здати в експлуатацію 147 000 м² іпотечного житла на тимчасового окупованій території Донецької області: “Якщо ми поділимо це на середню кількість квадратних метрів квартири, а потім ще будинку, то вийде приблизно 28 будинків. Заявляють про це так масштабно, але якщо ми зробимо порівняльну характеристику, що окупанти в Маріуполі пошкодили та знищили понад 2000 багатоповерхових, це 1,5 відсотка”.

Також з'явилась інформація про те, що окупанти в самому центрі Маріуполя почали зносити Будинок зв'язку, який вони знищили ще в березні 2022 року. Ймовірно, там збудують житлові квартири для продажу.

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“Там будують під іпотеку, тобто йдеться про заробіток окупантів на тимчасово окупованій території. Тобто людям, які там проживали, не збираються видавати житло, видають їм житло як правило на околицях міста, де будують у прямому сенсі бараки: триповерхові будинки, уявіть собі, які не підключені до системи центральної каналізації — це реально бараки, в яких навіть двері після монтажу не закриваються, пішла посадка по будинку, бо там від фундаменту тільки одна назва”, — зазначив Забавін.

“Щоб всі розуміли, дотримання якихось норм будівництва взагалі — цього немає… по будівництву так званого соціального житла і те ж саме, що там окупанти продають по 1000-1200$ за квадратний метр в так звану іпотеку — там теж йде повне недотримання норм”, — сказав депутат Маріупольської міської ради і додав, що після деокупації потрібно буде все це зносити, бо жити там небезпечно.

Основним покупцем цих неякісних квадратних метрів є громадяни Росії — ті, кого завозять працювати.

“Яку ціль вони перед собою ставлять? Першу — заробити, другу ціль — прив'язати тих гастарбайтерів, своїх слухняних рабів, яких вони завезли з різних віддалених куточків своєї терористичної країни в Маріуполь, щоб замінити місцеве населення й хоча б зрівняти його. Як можна прив'язати людину, видавши їй кредитування на 20-30 років і будуть вони сплачувати цю іпотеку і проживати на тимчасово окупованій території”, — підсумував Забавін.

Нагадаємо, окупований Маріуполь перебуває на межі епідемії.

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