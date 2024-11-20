У ЗСУ розповіли, яка ситуація на фронті та які напрямки вдалося стабілізувати

В Україні ситуація на фронті залишається складною, але не критичною. На Покровському напрямку вдалось стабілізувати обстановку. Протягом останнього місяця ситуація в цьому районі вирівнялася, і українські сили утримують свої позиції.

Про це розповів начальник Генерального штабу ВСУ Анатолій Баргилевич Главкому.

За його словами, на Курщині перебуває близько 50 тис. елітних ворожих військ, зокрема морська піхота та повітряно-десантні війська, а також майже 11 тис. північнокорейських солдатів.

Також він повідомив, що у районі Куп'янська тривають важкі бої, зокрема нещодавно противник здійснив спробу прориву в місто, використовуючи одну з груп. Однак ця спроба була успішно зірвана, і Куп'янськ залишається під контролем ЗСУ.

Окрім того, він наголосив, що у Часовому Яру ситуація залишається напруженою: противник неодноразово намагався просунутися, проте всі його спроби наразі не увінчалися успіхом. Хоча були випадки проникнення в місто, українські підрозділи оперативно вибивали ворога, і Часів Яр залишався під контролем сил оборони.

Він зазначив, що у Торецьку бої відбуваються у міській забудові, що значно ускладнює ситуацію. Однак українські війська активно стабілізують лінію фронту та утримують позиції на цьому напрямку.

"Найбільш напружена ситуація в районі Курахового, де бої особливо інтенсивні. Утім, наші підрозділи продовжують тримати оборону. Головнокомандувач Сирський нещодавно був у цьому районі. Він постійно перебуває на найважчих напрямках. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити подальшого просування ворога", – розповів він.

Нагадаємо, за словами журналіста Крістофера Локвуда, до 2025 року бойові дії в Україні можуть завершитися через виснаження обох сторін конфлікту. Прихильники Росії та України хочуть миру. Локвуд вважає, що це стане пріоритетом для нової адміністрації президента США Дональда Трампа, оскільки США мають обмежені запаси військової техніки і повинні звернути увагу на інших партнерів, зокрема Ізраїль та Тайвань.

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