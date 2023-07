Батальйон "Айдар" штурмує позиції полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку: відео

Штурм від першої особи Бахмутський район, Україна Бійці батальйону #Айдар провели штурмові дії на позиції російського полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку. : 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" —- Assault from the first person Bakhmut district, Ukraine Fighters of the #Aidar battalion carried out an assault on the positions of the russian "Akhmat" regiment in the Bakhmut direction. : 24th separate assault battalion "Aidar"