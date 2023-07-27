Батальйон "Айдар" штурмує позиції полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку: відео

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі.

Бійці батальйону "Айдар" провели штурмові дії на позиції російського полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" та виклав відповідне відео.

"Штурм від першої особи. Бахмутський район, Україна", - йдеться у дописі під відео.

Штурм від першої особи Бахмутський район, Україна Бійці батальйону #Айдар провели штурмові дії на позиції російського полку "Ахмат" на Бахмутському напрямку. : 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" —- Assault from the first person Bakhmut district, Ukraine Fighters of the #Aidar battalion carried out an assault on the positions of the russian "Akhmat" regiment in the Bakhmut direction. : 24th separate assault battalion "Aidar" Опубліковано 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" Четвер, 27 липня 2023 р.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку українські війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

"Ворог чіпляється а кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим несе значні втрати", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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