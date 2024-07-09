Батальйон "Характерники": лави 24 ОМБ імені Короля Данила поповнять колишні ув'язнені (фото)

Серед них є чимало людей з бойовим досвідом.
Захищати Україну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила будуть люди, які відбували покарання.
Про це повідомила пресслужба бригади у Telegram.
"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання долучитися до оборони держави", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що серед них "дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей із бойовим досвідом". Напередодні новобранці склали військову присягу на вірність українському народові.
"Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою", - наголошується у повідомленні.
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