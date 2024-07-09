Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Батальйон "Характерники": лави 24 ОМБ імені Короля Данила поповнять колишні ув'язнені (фото)

В 24 ОМБр сформовано батальон “Характерники” із колишніх ув'язнених / © 24 ОМБр імені короля Данила
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Серед них є чимало людей з бойовим досвідом.

Захищати Україну у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила будуть люди, які відбували покарання.

Про це повідомила пресслужба бригади у Telegram.

"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі та виявили бажання долучитися до оборони держави", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що серед них "дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей із бойовим досвідом". Напередодні новобранці склали військову присягу на вірність українському народові.

"Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі бою", - наголошується у повідомленні.

Новий закон: Чи можуть мобілізуватися ув'язнені?

Новий закон: Чи можуть мобілізуватися ув'язнені?

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація