Батальйон "Луцьк" отримав бронежилети та засоби зв’язку на 2 млн грн

Як зазначив очільник батальйону, на Волині окупантів зустрінуть понад 8 тисяч професійних військових, які мають сучасний захист та озброєння.

Батальйон оперативного реагування «Луцьк», який захищає Волинську область від вторгнення з боку Білорусі, отримав 93 бронежилети та комплект радіообладнання загальною вартістю в понад 2 млн грн.

За словами очільника батальйону, підполковника Олександра Тиводара, це стало можливим завдяки народному депутату, лідеру партії «За майбутнє» Ігорю Палиці.

«Якщо раніше ми отримали NLAW, ПЗРК та були повністю забезпечені зброєю та транспортом, то тепер маємо ще й надзвичайно якісний захист. Бронежилети – це те, що зараз у великому дефіциті, адже в Україні війна, й тисячі волонтерів щоденно шукають бронезахист для українських воїнів. Ігорю Палиці вдалося дістати ці «броніки», наразі вдалося викупити майже сотню», - зазначив Олександр Тиводар.

За словами очільника батальйону «Луцьк», усі бронежилети пройшли випробування щодо стійкості до обстрілу із застосуванням балістичних стволів 7,62 мм та 5,45 мм, що відповідає четвертому класу захисту, відповідно до вимог ДСТУ. Окрім того, для забезпечення зв'язку в межах ДФ ЛМТГ БОР «Луцьк» було отримано комплект радіообладнання.

«Ми зможемо дати відсіч будь-кому, хто ступить на нашу землю. Я просто не раджу сусідам це робити, бо всі вони поляжуть на нашій землі через амбіції двох диктаторів. Україна переможе, ми виб'ємо ворога з нашої Батьківщини. Слава Україні!», - заявив Олександр Тиводар.

Нагадаємо, 5 березня на Волині створено батальйон оперативного реагування «Луцьк», який на сьогодні нараховує вже понад вісім тисяч добровольців, більшість із них мають військовий досвід.